В Китае восхитились российской ракетой «Сармат»

Пользователь мессенджера WeChat из Китая высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире.

«Был составлен рейтинг самых мощных баллистических ракет в мире, первое место в котором занимает российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Китайская «Дунфэн-41» – на втором. Данный рейтинг можно считать объективным, так как российская ракета обладает дальностью полета 18 тыс. километров и способна охватить большую часть земного шара. Запуска одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить целый город. Многие военные фанаты дают ей высокую оценку, считая данную ракету лучшей в мире, и даже «Дунфэн-41» с ней не сравнится», – пишет пользователь WeChat, слова которого приводит ИноСМИ.

По его словам, создание «Сармата» стало «очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады». «Россия, как нация, очень сильна. За последние годы ей удалось добиться блестящих успехов в разработке ракет, и все это – в условиях тотальной американской блокады. В результате межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» теперь считается самой мощной ракетой в мире. Впоследствии она займет место «Сатаны» и продолжит защищать национальную оборону и безопасность России», – добавил он.

Поразил пользователя и уровень развития гиперзвукового оружия. Благодаря таким ракетам как «Кинжал» и «Авангард. Он пришел к выводу, что Россия опережает другие страны в этой сфере вооружений.

Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника.

В ноябре президент Владимир Путин заявил, что учитывая современные военно-политические риски, России будет заниматься модернизацией ядерных сил.

«Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.