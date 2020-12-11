Школьницу задержали во Франции за угрозу «снять шкуру» с учительницы

В городе Безье на юге Франции задержали 13-летнюю учащуюся, которая угрожала убить учительницу английского языка, сообщила французская газета Midi Libre.

Ученица резко отреагировала на замечание учительницы, спросившей, почему девочка в очередной раз пришла на занятие без письменных принадлежностей. Сначала она ответила, что не хочет больше заниматься, а после угроз отстранить ее от уроков ученица пообещала «снять шкуру» с учительницы, передает ТАСС.

В полицию обратился заместитель директора колледжа. Девочка была задержана на улице, при обыске правоохранители обнаружили у нее большой кухонный нож. Отмечается, что ученица до сих находится под стражей. В колледже решили отстранить ее от занятий до лета.

Напомним, французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. В ноябре во Франции мужчину осудили за угрозу обезглавить преподавателя «как Самюэля Пати».