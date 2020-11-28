Мужчину осудили во Франции за угрозу обезглавить преподавателя

Во Франции 19-летний молодой человек получил 18 месяцев заключения за угрозы в адрес преподавателя лицея, с которым он обещал расправиться «как с Самюэлем Пати», обезглавленным исламистом в октябре под Парижем.

Осужденный распространил свои угрозы в социальных сетях. На суде он заявил, что это была всего лишь шутка, которая предназначалась его подруге, передает «Интерфакс».

Мужчине стало известно, что 30-летний преподаватель потребовал от учеников объяснений в жульничестве на экзамене. Он отыскал аккаунт преподавателя и начал угрожать ему расправой. Адвокат учителя сообщил, что его клиент в течение двух недель находился в напряжении и даже был вынужден приостановить преподавательскую деятельность. Кроме того, он удалил свое имя из почтового ящика до тех пор, пока злоумышленник не был опознан. Отмечается, что осужденный вместо полутора лет мог получить семь за публичное оправдание террористических актов и угрозу смерти с использованием электронных средств.

Напомним, французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.