Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Россия приостановила запрет на экспорт бензина
Кабмин приостановил действие временного запрета на экспорт бензина
Правительство России приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года, говорится в постановлении.
При этом с 1 июля по 31 августа ограничения по экспорту бензина будут сохранены, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
В правительстве пояснили, что решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства своевременно принять решение по ценам на дизельное топливо для обеспечения потребностей аграриев в нынешнем году. Напомним, Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России.