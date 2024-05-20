Россия приостановила запрет на экспорт бензина

Кабмин приостановил действие временного запрета на экспорт бензина

Tекст: Ольга Иванова

При этом с 1 июля по 31 августа ограничения по экспорту бензина будут сохранены, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

В правительстве пояснили, что решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства своевременно принять решение по ценам на дизельное топливо для обеспечения потребностей аграриев в нынешнем году. Напомним, Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России.