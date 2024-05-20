США отвергли решение МУС «уравнять» Израиль и ХАМАС

Блинкен: США отвергает решение МУС поставить в один ряд Израиль и ХАМАС

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Блинкен, США считают, что решение прокурора уравнять Израиль и ХАМАС является «позорным». Поскольку, по его словам, ХАМАС – «жестокая террористическая организация, устроившая самую жестокую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, включая американцев», передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что США «задолго до нынешнего конфликта ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе».

Госсекретарь уточнил, что решение прокурора МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня», которое, в свою очередь, позволит освободить заложников и нарастить поставки в сектор Газа гуманитарной помощи.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.