Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
США отвергли решение МУС «уравнять» Израиль и ХАМАС
Блинкен: США отвергает решение МУС поставить в один ряд Израиль и ХАМАС
США отвергли решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана «поставить в один ряд» палестинское движение ХАМАС и Израиль, заявив, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Как указал Блинкен, США считают, что решение прокурора уравнять Израиль и ХАМАС является «позорным». Поскольку, по его словам, ХАМАС – «жестокая террористическая организация, устроившая самую жестокую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, включая американцев», передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что США «задолго до нынешнего конфликта ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе».
Госсекретарь уточнил, что решение прокурора МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня», которое, в свою очередь, позволит освободить заложников и нарастить поставки в сектор Газа гуманитарной помощи.
Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.