Путин согласился с возможностью «посмотреть еще раз» дело «Нового величия»

Дело молодежного сообщества «Новое величие» можно «посмотреть еще раз», при этом важно оградить россиян от экстремизма, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), которая прошла накануне.

«Вы знаете, это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее. Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент отметил, что, насколько ему известно, все судебные инстанции были пройдены, суд признал фигурантов дела виновными. «Вы знаете, нет никакого желания, абсолютно, поверьте мне, никакого желания хватать и не пущать, как я уже говорил. Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода. Вот о чем речь. Вот мы от чего должны защитить наших людей», – заявил Путин.

Напомним, 6 августа участников «Нового величия» признали виновными в создании экстремистского сообщества. Фигурантов дела приговорили к срокам от четырех лет условно до семи лет колонии. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на пять лет и с ограничением свободы на два года. Адвокаты обжаловали приговор. Свою жалобу подала и прокуратура, так как нашла в приговоре технические ошибки. По версии следствия, участники организации намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им якобы подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».