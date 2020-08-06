Участников «Нового величия» признали виновными в создании экстремистского сообщества

Участники «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме, такое решение принял Люблинский суд Москвы.

Суд в четверг начал оглашение приговора семерым участникам сообщества «Новое величие», их признали виновными по делу об экстремизме, передает ТАСС.

Адвокат обвиняемых Максим Плашков заявил РИА «Новости», что защита будет обжаловать приговор. Отмечается, что защитник заявил об этом, не дослушав вердикт суда.

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить власть в России с помощью государственного переворота. Подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им «подсказали» внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В ходе прения сторон 14 июля обвинение запросило для фигурантов три реальных срока заключения и четыре условных.

В числе подсудимых – семеро человек. Это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, они содержатся под стражей. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин находятся под домашним арестом. Еще один обвиняемый, Сергей Гаврилов, бежал за границу.

Другим участникам сообщества Рустаму Рустамову и Павлу Ребровскому, признавшим вину, уже вынесли приговор. Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Ребровский отказался от своих показаний, его дело направили на пересмотр.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».