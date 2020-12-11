Эксперт: У соцсетей есть алгоритмы для быстрого удаления деструктивного контента

Социальные сети должны использовать как модераторов, так и специальные алгоритмы для быстрой блокировки деструктивного контента. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев. Так он прокомментировал появление в Рунете скандального видеообращения из Армавира, на котором убийца позирует на фоне тела своей жертвы.

«Главная проблема – подобный деструктивный контент слишком долго находится в свободном доступе. С учетом скорости распространения информации в Сети очень многие пользователи получают возможность его тиражировать. Другие пользователи могут получить моральную травму, если случайно увидят подобное», – считает председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

В четверг 32-летний житель Армавира Акшин Гусейнов опубликовал в Сети видео, в котором по сути признается в двойном убийстве. Свое обращение он записывает на фоне трупа своей 26-летней сожительницы и предупреждает, что отправится на поиски ее 9-летнего брата, которого также собирается убить. Вскоре после публикации видеозаписи ребенок был действительно убит, причем с особой жестокостью. После этого злоумышленник скрылся.

Следственный комитет опубликовал видео с места первого преступления, совершенного в одном из многоквартирных домов Армавира. На полу в ванной комнате видны следы крови. Убийство девушки произошло на съемной квартире. По факту двух преступлений ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).

«Случай в Армавире - не единичный», - говорит Журавлев и напоминает, что на прошлой неделе в блогосфере появился шокирующий ролик блогера Стаса Решетникова (Reeflay), который тоже вел прямую трансляцию на фоне трупа своей сожительницы. Сейчас стример арестован по подозрению в убийстве.

Журавлев особо отметил тот факт, что ролик Гусейнова «достаточно долгое время», не меньше часа, оставался в свободном доступе. «Пора вводить в соцсетях механизм саморегулирования. Он должен защищать пользователей от подобной деструктивной, опасной информации. Социальные сети должны использовать как модераторов, так и специальные алгоритмы, чтобы по определенным признакам блокировать или удалять деструктивный контент. Например, если алгоритм обнаружит подозрительный контент, то решение о блокировке принимать должен модератор. То есть блокировка должна происходить в ручном режиме. На сегодня у нас уже есть нужные алгоритмы - и соцсети используют их. Теперь необходимо настроить их определенным образом и синхронизировать их работу с модераторами», – пояснил юрист.

«Пока соответствующих требований о том, что любая деструктивная информация должна немедленно удаляться, в нашем законе нет. Поскольку большая часть российского законодательства в сфере IT писалась в момент, когда онлайн-платформы и соцсети были не так сильно развиты, сегодня оно нуждается в изменении», – убежден юрист.

Реформа в сфере регулирования онлайн площадок назрела еще и потому, что появился новый вид контента – Deepfake, добавил Журавлев. «Эта технология позволяет создавать видеоизображения за счет искусственного интеллекта. С помощью Deepfake можно сделать фальшивое видео с участием любого человека. С такими вещами можно бороться только с помощью алгоритмов. Модератор не всегда заметит разницу между реальным и фальшивым изображением. А вот алгоритмы могут засечь различные признаки того, что ролик создан с помощью Deepfake», – подчеркнул эксперт.

Эксперт при этом не считает целесообразным вводить обязательную премодерацию любого контента в соцсетях. «Надо соблюсти баланс между использованием алгоритмов для такой блокировки и модерацией, чтобы избежать случаев блокировки добросовестного контента», призвал Журавлев.

«Важно не перегибать палку. Пользователь должен иметь право и возможность обжаловать необоснованную блокировку своего контента или аккаунта. А социальные сети и онлайн-платформы должны реагировать на такую жалобу в достаточно короткий срок», – предупредил эксперт.

Журавлев напомнил, что подобная работа с соцсетями ведется по всему миру. «Во Франции уже рассматривается законопроект об удалении деструктивного и запрещенного контента с сайтов в максимально сжатые сроки. На уровне Евросоюза в целом власти тоже готовят директиву, в которой обяжут социальные сети удалять противоправный контент в течение часа под угрозой штрафа до 7% от оборота. В США обсуждается отмена нашумевшего параграфа № 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел до сих пор защищал социальные сети от возможных исков и требований от властей о модерации опасного контента. «Изменение этого закона инициировал сам Генпрокурор США Уильям Барр, который обвинял соцсети в цензуре, чрезмерном влиянии на выбор граждан и нежелании модерировать опасный контент», – отметил собеседник.

В России уже предусмотрена ответственность за невыполнение требований регулятора удалить тот или иной контент. «Однако соцсети не несут ответственности за контент пользователей. Сейчас суды могут привлекать к ответственности только самих авторов деструктивного контента. Изменение закона могло бы привести к тому, что соцсети превратятся в неких санитаров леса и при необходимости будут сами уничтожать опасный и деструктивный контент. Причем, быстро, – допустим, менее, чем за час», – уверен Журавлев.