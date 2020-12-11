Эксперт: У соцсетей есть алгоритмы для быстрого удаления деструктивного контента

Взгляд
11 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
Разделы

У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
Перейти в раздел…

На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
Перейти в раздел…

Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшимся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...

В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

Перейти в раздел…

Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
Подробности...

КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Подробности...
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: МиГ-31 перехватил над Беринговым морем самолет-разведчик США
    Путин поддержал идею об установке памятника Сахарову в Москве Гинцбург объяснил сотрудничество с AstraZeneca по вакцине «Спутник V» Опубликовано видео испытания «Циркона» по береговой цели Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф детскому хоспису
    Путин рассмотрит частичную декриминализацию статьи о призывах к экстремизму Мишустин анонсировал начало вакцинации от коронавируса в конце недели ФАС, Минсельхоз и Минпромторг начали работу над снижением цен на продукты Найдены необычные симптомы коронавируса у детей
    Акции Газпрома подорожали на новостях о прокладке «Северного потока – 2» Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным МИД Ирана вызвал посла Турции после стихотворения Эрдогана Диетологи раскрыли секреты приготовления дешевых новогодних салатов

    Главная тема


    Турция сделала России интригующее предложение

    возобновление строительства


    Баржа «Фортуна» начала достраивать «Северный поток – 2»

    рост цен


    Генпрокуратура начала проверку из-за подорожания продуктов

    поставка комплектующих


    Литва решила покупать российские запчасти для ремонта вертолетов

    Видео

    иск в Верховный суд


    Трамп получил шанс стать последним президентом США

    мировой тренд


    У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

    южный кавказ


    Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

    Вакцина «Спутник V»


    Россия загнала Зеленского в коронавирусную ловушку

    новая угроза


    Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию

    важнейший игрок


    Евгений Крутиков: Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

    общая борьба


    Ирина Алкснис: В кризисы общество важнее социальных технологий

    еще не вечер


    Владимир Можегов: Трамп наносит ответный удар

    на ваш взгляд


    Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?

    Эксперт: У соцсетей есть алгоритмы для быстрого удаления деструктивного контента

    11 декабря 2020, 18:45

    Текст: Андрей Резчиков

    Социальные сети должны использовать как модераторов, так и специальные алгоритмы для быстрой блокировки деструктивного контента. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев. Так он прокомментировал появление в Рунете скандального видеообращения из Армавира, на котором убийца позирует на фоне тела своей жертвы.

    «Главная проблема – подобный деструктивный контент слишком долго находится в свободном доступе. С учетом скорости распространения информации в Сети очень многие пользователи получают возможность его тиражировать. Другие пользователи могут получить моральную травму, если случайно увидят подобное», – считает председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

    В четверг 32-летний житель Армавира Акшин Гусейнов опубликовал в Сети видео, в котором по сути признается в двойном убийстве. Свое обращение он записывает на фоне трупа своей 26-летней сожительницы и предупреждает, что отправится на поиски ее 9-летнего брата, которого также собирается убить. Вскоре после публикации видеозаписи ребенок был действительно убит, причем с особой жестокостью. После этого злоумышленник скрылся. 

    Следственный комитет опубликовал видео с места первого преступления, совершенного в одном из многоквартирных домов Армавира. На полу в ванной комнате видны следы крови. Убийство девушки произошло на съемной квартире. По факту двух преступлений ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).

    «Случай в Армавире - не единичный», - говорит Журавлев и напоминает, что на прошлой неделе в блогосфере появился шокирующий ролик блогера Стаса Решетникова (Reeflay), который тоже вел прямую трансляцию на фоне трупа своей сожительницы. Сейчас стример арестован по подозрению в убийстве.

    Журавлев особо отметил тот факт, что ролик Гусейнова «достаточно долгое время», не меньше часа, оставался в свободном доступе. «Пора вводить в соцсетях механизм саморегулирования. Он должен защищать пользователей от подобной деструктивной,  опасной информации. Социальные сети должны использовать как модераторов, так и специальные алгоритмы, чтобы по определенным признакам блокировать или удалять деструктивный контент. Например, если алгоритм обнаружит подозрительный контент, то решение о блокировке принимать должен модератор. То есть блокировка должна происходить в ручном режиме. На сегодня у нас уже есть нужные алгоритмы - и соцсети используют их. Теперь необходимо настроить их определенным образом и синхронизировать их работу с модераторами», – пояснил юрист.

    «Пока соответствующих требований о том, что любая деструктивная информация должна немедленно удаляться, в нашем законе нет. Поскольку большая часть российского законодательства в сфере IT писалась в момент, когда онлайн-платформы и соцсети были не так сильно развиты, сегодня оно нуждается в изменении», – убежден юрист.

    Реформа в сфере регулирования онлайн площадок назрела еще и потому, что появился новый вид контента –  Deepfake, добавил Журавлев. «Эта технология позволяет создавать видеоизображения за счет искусственного интеллекта. С помощью Deepfake можно сделать фальшивое видео с участием любого человека. С такими вещами можно бороться только с помощью алгоритмов. Модератор не всегда заметит разницу между реальным и фальшивым изображением. А вот алгоритмы могут засечь различные признаки того, что ролик создан с помощью Deepfake», – подчеркнул эксперт. 

    Эксперт при этом не считает целесообразным вводить обязательную премодерацию любого контента в соцсетях. «Надо соблюсти баланс между использованием алгоритмов для такой блокировки и модерацией, чтобы избежать случаев блокировки добросовестного контента», призвал Журавлев.

    «Важно не перегибать палку. Пользователь должен иметь право и возможность обжаловать необоснованную блокировку своего контента или аккаунта. А социальные сети и онлайн-платформы должны реагировать на такую жалобу в достаточно короткий срок», – предупредил эксперт.

    Журавлев напомнил, что подобная работа с соцсетями ведется по всему миру. «Во Франции уже рассматривается законопроект об удалении деструктивного и запрещенного контента с сайтов в максимально сжатые сроки. На уровне Евросоюза в целом  власти тоже готовят директиву, в которой обяжут социальные сети удалять противоправный контент в течение часа под угрозой штрафа до 7% от оборота. В США обсуждается отмена нашумевшего параграфа № 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел до сих пор защищал социальные сети от возможных исков и требований от властей о модерации опасного контента. «Изменение этого закона инициировал сам Генпрокурор США Уильям Барр, который обвинял соцсети в цензуре, чрезмерном влиянии на выбор граждан и нежелании модерировать опасный контент», – отметил собеседник.

    В России уже предусмотрена ответственность за невыполнение требований регулятора удалить тот или иной контент. «Однако соцсети не несут ответственности за контент пользователей. Сейчас суды могут привлекать к ответственности только самих авторов деструктивного контента. Изменение закона могло бы привести к тому, что соцсети превратятся в неких санитаров леса и при необходимости будут сами уничтожать опасный и деструктивный контент. Причем, быстро, – допустим, менее, чем за час», – уверен Журавлев.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •