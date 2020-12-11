ФАС, Минсельхоз и Минпромторг начали работу над снижением цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минсельхозом и Минпромторгом работают над снижением цен на базовые продукты питания, говорится в сообщении антимонопольной службы.

«ФАС России совместно с Минсельхозом России и Минпромторгом России работают над снижением цен на базовые продукты питания», – сообщается в релизе, передает РИА «Новости».

Кроме того, ФАС направила поручение территориальным управлениям ведомства по подготовке плана действий по контролю и надзору за выполнением поручения правительства по снижению цен на базовые продукты питания.

В четверг Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания.

В среду президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.