Додон анонсировал визит в Москву

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что 24-25 декабря приедет в Москву с рабочим визитом после инаугурации нового главы государства Майи Санду.

«Двадцать четвертого декабря вечером, после того, как состоится инаугурация президента Санду, я отправлюсь в Москву, 25 декабря там пройдут важные встречи», – заявил Додон в видеоэфире в Facebook.

Он отметил, что во время визита обсудит с российской стороной возможность получения Молдавией вакцины от коронавируса.

Также Додон заявил, что территория бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе в 2018 году была передана представителям США незаконно. По его мнению, для строительства здания посольства США нужно найти новую территорию.

«Этот закон не был подписан мной, меня отправили в отставку на пять минут, и документ подписал Канду, я его не подписывал. Конституционный суд позже признал подобные действия незаконными. Я думаю, что эта земля останется государственной», – подчеркнул он.

Ранее Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду.

3 декабря парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».