В парламент Грузии пришла «зебра»

Сторонник грузинской оппозиции, переодетый в зебру, в пятницу явился на открытие первой сессии избранного осенью парламента и требовал права принять участие в заседании, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я депутат, я опаздываю», – пытался он прервать кордон полиции. Он говорил, что переоделся зеброй, так как глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили имеет в небольшом частном зоопарке и зебру. Оппозиционного активиста в парламент не пропустили.

Сторонники оппозиции устроили «коридоры позора». Они кричат депутатам правящей партии «Грузинская мечта»: «Рабы!».

Оппозиция получила 60 мандатов из 150, но большая ее часть отказывается работать в парламент. В пятницу посольство США и постпредство ЕС призвало всех политических лидеров найти консенсус и работать в парламенте. Однако оппозиционеры подпишут 11 декабря меморандум о бойкоте и отказе от мандатов, хотя к этому присоединятся не все избранные оппозиционные депутаты.

«Мы устали от уличной политики, дестабилизации, стране сегодня нужно другое, – начала свое обращение к депутатам президент Саломе Зурабишвили. – Нужны единство и солидарность. Мы устали. Мы же европейцы».

Выборы 31 октября ОБСЕ, ПАСЕ, Госдеп США и другие международные институты признали «конкурентными» и «прошедшими с соблюдением фундаментальных свобод», а оппозиция говорит о «фальсификациях».