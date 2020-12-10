Сорваны переговоры властей и оппозиции Грузии

Пятый, заключительный раунд переговоров правящей «Грузинской мечты» и оппозиции, отказывающейся признавать итоги осенних выборов в парламент, сорван в четверг, за день до первой сессии парламента Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Причина отмены встречи не названа. Переговоры проводятся при посредничестве посла США и постпреда Евросоюза, при этом западные дипломаты регулярно подвергаются критике и оскорблениям оппозиционеров.

Таким образом, в пятницу на сессии будут присутствовать только депутаты правящей партии – 90 из 150. Им достаточно голосов, чтобы утвердить правительство Грузии – для этого нужно 76 мандатов. Правительство возглавит нынешний премьер-министр Георгий Гахария.

При этом накануне было объявлено, что парламент Грузии на своем первом заседании учредит следственную комиссию, и если будут установлены нарушения на выборах в пользу правящей «Грузинской мечты», то состоятся внеочередные.

«Будет обеспечен в том числе масштабный пересчет голосов, и если будет зафиксирована хотя бы однопроцентная фальсификация в пользу «Грузинской мечты», объявим внеочередные выборы», – сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Оппозиция называет проигранные ею выборы «сфальсифицированными», хотя международные организации признали выборы в парламент Грузии 31 октября «конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод».

Ираклий Кобахидзе заявил также, что, если оппозиция не войдет в парламент, то не будет получать бюджетное финансирование.

«Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий – 60. В среду первая из них, «Граждане», которая имеет два мандата, объявила о готовности работать в парламенте при улучшении избирательного законодательства. «Граждане» также заявили, что идеолог саакашвилевского режима Георгий Бокерия шантажирует оппозиционеров, чтобы те не входили в парламент.

«Грузинская мечта» также заявила, что партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» будет снята с регистрации, если скрывающийся на Украине бывший глава Грузии продолжит нарушать законы, вмешиваясь во внутриполитическую ситуацию на родине. Как гражданин другой страны, он не имеет на это конституционного права. Саакашвили на родине заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. Он имеет гражданство Украины и возглавляет в этой стране исполком реформ.

Источники в рядах оппозиции не исключают продолжения переговоров после первой сессии. При этом в основном оппозиционеры пока говорят, что точно откажутся от парламентских мандатов.