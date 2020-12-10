Сорваны переговоры властей и оппозиции Грузии

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Заповедник контрабанды» поставил под удар дипломатов

Посол Негуца считается креатурой действующего президента Молдавии Додона Михаил Метцель/ТАСС
Правительство Молдавии объявило об отзыве из Москвы своего посла Андрея Негуцы. Поводом стало обнаружение в посольской машине крупного контрабандного груза. Однако есть основания полагать, что проблема не только, а может быть, и не столько в контрабанде. Каким образом на этот чисто криминальный сюжет влияет запутанная политическая ситуация в Молдавии? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как авиация изменила лицо морской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 декабря 1941 года японская авиация потопила два британских тяжелых корабля – линейный крейсер «Рипалс» и линкор «Принц Уэльский». Корабли не были скованны условиями порта, могли маневрировать и вести огонь. Но самолет все равно оказался сильнее. Это в корне меняло облик морской войны. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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16:32

Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России

Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.
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    Сорваны переговоры властей и оппозиции Грузии

    10 декабря 2020, 12:12

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Пятый, заключительный раунд переговоров правящей «Грузинской мечты» и оппозиции, отказывающейся признавать итоги осенних выборов в парламент, сорван в четверг, за день до первой сессии парламента Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Причина отмены встречи не названа. Переговоры проводятся при посредничестве посла США и постпреда Евросоюза, при этом западные дипломаты регулярно подвергаются критике и оскорблениям оппозиционеров.

    Таким образом, в пятницу на сессии будут присутствовать только депутаты правящей партии – 90 из 150. Им достаточно голосов, чтобы утвердить правительство Грузии – для этого нужно 76 мандатов. Правительство возглавит нынешний премьер-министр Георгий Гахария.

    При этом накануне было объявлено, что парламент Грузии на своем первом заседании учредит следственную комиссию, и если будут установлены нарушения на выборах в пользу правящей «Грузинской мечты», то состоятся внеочередные.

    «Будет обеспечен в том числе масштабный пересчет голосов, и если будет зафиксирована хотя бы однопроцентная фальсификация в пользу «Грузинской мечты», объявим внеочередные выборы», – сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

    Оппозиция называет проигранные ею выборы «сфальсифицированными», хотя международные организации признали выборы в парламент Грузии 31 октября «конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод».

    Ираклий Кобахидзе заявил также, что, если оппозиция не войдет в парламент, то не будет получать бюджетное финансирование.

    «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий – 60. В среду первая из них, «Граждане», которая имеет два мандата, объявила о готовности работать в парламенте при улучшении избирательного законодательства. «Граждане» также заявили, что идеолог саакашвилевского режима Георгий Бокерия шантажирует оппозиционеров, чтобы те не входили в парламент.

    «Грузинская мечта» также заявила, что партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» будет снята с регистрации, если скрывающийся на Украине бывший глава Грузии продолжит нарушать законы, вмешиваясь во внутриполитическую ситуацию на родине. Как гражданин другой страны, он не имеет на это конституционного права. Саакашвили на родине заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. Он имеет гражданство Украины и возглавляет в этой стране исполком реформ.

    Источники в рядах оппозиции не исключают продолжения переговоров после первой сессии. При этом в основном оппозиционеры пока говорят, что точно откажутся от парламентских мандатов.


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