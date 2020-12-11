В ПФР пояснили, что делать при неправильной выплате пенсии

В Пенсионном фонде рассказали, что делать, чтобы гарантированно получить положенную пенсию, и как поступить, если выплата была оформлена неверно.

«Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении ПФР», – рассказали РИА «Новости» в ПФР.

Также клиент может в любое время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Такая функция доступна на портале госуслуг и в личном кабинете на сайте ПФР. Эту услугу можно также получить непосредственно в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

Если в лицевом счете есть ошибки, нужно подавать заявление на их исправление через сайт госуслуг. ПФР проведет проверку и внесет соответствующие изменения. «ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет», – обратили внимание в фонде.

Также отмечается, что с 2021 года будут проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.

Ранее ПФР сообщил, что российские пенсионеры, потерявшие работу в период пандемии, получат существенную надбавку к пенсии.