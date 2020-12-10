Президент ФК «Ахмат» назвал санкции признаком слабости США

США санкциями против футбольного клуба «Ахмат» продемонстрировали свою слабость, клуб продолжит играть, заявил его президент Магомед Даудов.

«Футбольный клуб «Ахмат» выступает под эгидой Российского футбольного союза», – сказал Даудов, подчеркнув, что «некие американские санкции никак не повлияют на жизнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях». По его словам, клуб «никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи». Даудов заявил: «Играли, играем и будем играть впредь, как обычно». Он сообщил, что «Ахмат» не прибегал к услугам футболистов из США и не планирует их приглашать, клуб не пользуемся услугами американских банков.

По словам Даудова, если США «хотели испортить настроение» клубу во Всемирный день футбола, то «у них это не получилось». Он считает, что «США в очередной раз продемонстрировала свою слабость», ведь «теперь понятно, что футбольный клуб «Ахмат» – единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка». Даудов заявил, что при поддержке «главного болельщика», главы Чечни Рамзана Кадырова, команда на протяжении многих лет стабильно выступает в российском элитном дивизионе, передает РИА «Новости».

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что «никто и ничто не помешает процветанию» региона, развитию его «клубов и фондов, которые занимаются созиданием, в отличие от США, которые все разрушают и сеют хаос по всему миру». «Ахмат – сила!», – сказал он, добавив, что «сложно комментировать маразм авторов этих санкций», хотя в них нет ничего удивительного. По словам депутата, санкции стали лишь очередным проявлением слабости, безысходности и лицемерия со стороны США и их британских подчиненных.

Как заявил Саралиев, «их нападки на руководство» Чечни и «все, что связано» с республикой, «вся их ненависть, санкции» являются «местью» за принадлежность Чечни к России, за то, что Чечня – «самый безопасный» регион, который «быстро развивается, демонстрирует успешные показатели на экономических, инвестиционных, спортивных и прочих площадках».

В четверг США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Также в четверг Британия ввела санкции против трех российских политиков из Чечни за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе. Кадыров заявил, что санкции абсурдны и не влияют на развитие региона.