Британия ввела санкции против россиян за «нарушения прав человека» в Чечне

Британские власти ввели санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, сообщил МИД Британии.

Ограничения затронули спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева, замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Санкции подразумевают запрет на въезд в Британию и заморозку банковских счетов, передает ТАСС.

Аналогичные меры британская сторона ввела против политиков из Венесуэлы – Рафаэля Бастардо, ранее командовавшего специальными силами полиции Венесуэлы, адмирала Ремихио Себальоса Ичасо, руководящего Стратегическим оперативным командование ВС Венесуэлы, и руководителя Боливарианской национальной гвардии Фабио Саварсе.

Кроме того, ограничения затронули бывшего президента Гамбии Яйя Джамме, его супруга и экс-глава Национального разведывательного агентства страны Янкуба Баджи.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека. «Сегодняшние санкции посылают ясный сигнал нарушителям прав человека, что Великобритания привлечет их к ответственности. Великобритания вместе с нашими союзниками проливает свет на грубые и систематические нарушения прав человека, которые осуществляли люди, попавшие сегодня под санкции. Глобальная Великобритания будет выступать в защиту демократии, прав человека и верховенства права в мире», – отметил министр.

В 2018 году СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать.