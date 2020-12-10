США ввели санкции против связанных с Кадыровым физлиц и организаций

Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого США считают причастным к «нарушениям прав человека».

«Кадыров внесен в санкционный список <...> как иностранное лицо, являющиеся лидером организации «Кадыровцы», она или ее члены причастны к серьезным нарушениям прав человека», – цитирует сообщение минфина США ТАСС.

Также санкции вводятся против ФК «Ахмат», организации «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуба смешанных единоборств «Ахмат» и компании «Чеченские минеральные воды».

В числе попавших под санкции физлиц – зампред правительства Чечни Вахит Усмаев, живущий в Германии спортсмен Тимур Дугазаев, помощник главы Чечни Даниил Мартынов, экс-сенатор от Чечни, бывший представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, а также Сатиш Симар.

США ввели санкции против Кадырова летом 2020 года. В ответ он опубликовал фото с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позднее глава Чечни объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке, в ответ на внесение его и членов его семьи в черный список.