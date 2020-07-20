США ввели санкции против Кадырова

Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Санкции вводятся, как говорится в заявлении, из-за якобы причастности Кадырова к «серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

Еще осенью прошлого года Кадыров говорил, что находится «во всех санкционных списках, которые существуют». «Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и веру», – заявлял он.