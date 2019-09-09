Кадыров назвал причину ненависти Запада к нему

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил, почему страны Запада внесли его в санкционные списки.

«Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и веру», – рассказал Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Он отметил, что «приятно, когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость». Кадыров также уточнил, что санкции ему не мешают, так как он не хочет выезжать за границу.

«Я не боюсь, что мне запретят въезд куда-то. В Европе я был только раз – в Германии. Больше нигде на Западе не бывал. И никогда не хотел туда», – пояснил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал о «наезде» из-за Путина.