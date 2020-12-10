Кадыров назвал новые санкции США «дебилизмом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что санкции Соединенных Штатов в отношении него и связанных с ним людей абсурдны и не влияют на развитие региона.

«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название – «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда. (...) Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что члены семьи международного террориста Бен Ладена жили в США, его родственники управляли бизнес-компаниями по всему миру, но никто из них «мистическим образом» не попал под санкции американского руководства.

Напомним, в четверг США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды».

Также в четверг Британия ввела санкции против трех российских политиков из Чечни за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе.