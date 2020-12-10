Голикова: Россия не скрывает статистику смертности по COVID-19

Российское руководство не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и постоянно ее обновляет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы не скрываем статистику смертности и регулярно по истечении 40 дней после отчетного периода ее публикуем», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

Также она отметила, что оперштаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 без изменения методологии.

«Оперативный штаб публиковал и продолжает без изменения методологии публиковать ежедневную статистику о количестве новых случаев выявления COVID-19, а также данных о выписке выздоровевших пациентов и, к сожалению, умерших. Но мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от COVID», – сказала Голикова.

Она также сообщила, что рост общей смертности за 10 месяцев по стране составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. «При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности», – сказала вице-премьер.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 27 тыс. 927 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.