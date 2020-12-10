Путин пообещал расширить примирительную практику в отношении подростков

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами СПЧ поручил проработать предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних по примирению сторон.

«Расширение примирительной практики может быть и востребовано, особенно в отношении несовершеннолетних. Здесь важно только одно.. Необходимо продумать, как исключить давление на потерпевшего, если уход от уголовной ответственности возможен по примирению сторон, и это количество состава будет расширяться, то мы можем себе представить, что увеличится и количество случаев давления на потерпевшего с целью добиться этого самого примирения, что тоже недопустимо», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что это предложение стоит проработать «на государственном экспертном уровне».

«На это точно совершенно нужно внимательно посмотреть. Тем более, что речь идет о молодых людях, о несовершеннолетних. Это чрезвычайно важная и тонкая вещь для того, чтобы не погружать их туда, в уголовную среду... Такое поручение я обязательно дам», – указал он.

Также в ходе встречи с членами СПЧ президент затронул тему обвинений в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Путин отметил, что его обвиняют не за его работу в СМИ, а за то, что он передавал данные за границу, когда работал в Роскосмосе.