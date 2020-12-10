В Болгарии изумились словам Киева об уничтожении Крымского моста

Читатели болгарского издания «Факты» прокомментировали угрозы украинской стороны нацелить ракеты «Нептун» на Крымский мост.

Читатели газеты обсудили статью о том, что Украина в 2020 году поставит на вооружение новую крылатую ракету (КР) Р-360 из комплекса РК-360МС «Нептун», про которую экс-глава СНБУ Украины Александр Турчинов говорил, что она может уничтожить российские корабли и Крымский мост, передает РИА «Новости».

«А в этом году командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил СМИ после очередного успешного испытания R-360, что Украина готовится к полномасштабному военному противостоянию», – говорится в материале.

Читатели сочли высказывания украинской стороны в адрес России неуместной. «Могут, конечно, попробовать ударить по мосту, да только потом Украина будет непригодна для жизни еще минимум пять тысяч лет» – отметила пользователь Руската Федерация.

«Жрать нечего, а оружие делают! Коммунизм возвращается на Украину», – добавил Кирилл.

«Неужели они не понимают, что американцы их за нос водят? Если они действительно готовятся к войне с Россией, то вскоре начнутся провокации на границах, чтобы выставить Россию агрессором. Ждем продолжения», – отметил Циганин.

«Русские не будут наносить удары по Киеву или по другим населенным пунктам, потому что знают, что народ Украины не имеет ничего общего с этими холопами, продавшимися США. США только это и надо – довести до военного конфликта между двумя братскими народами. На Украине ситуация как в Болгарии - сколько энергетических проектов сорвали наши предатели, чтобы угодить США! На наши деньги построили газопровод к греческим портам, чтобы мы покупали дорогой американский газ. Этот проект с хабами стоит более десяти миллиардов евро. Мы купили самолеты, существующие только на бумаге! Если мы их не уберем, не лишим власти, все так и будет продолжаться», – написал BGBG.

19 июня Киев впервые провел летные испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

В июле 2019 года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.