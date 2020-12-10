На параде в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Армении взяться за ум, указав, что власти этой республики «обрекли свой народ на беду».

Эрдоган заявил, выступая с трибуны на параде, что «Армении следует взяться за ум», передает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Азербайджана.

«Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», – добавил он.

В военном параде в Баку принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, а также группа турецких военнослужащих. Будут продемонстрированы до 150 единиц техники, в том числе новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны.

На центральной трибуне находятся президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом.

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