Землю окутало облако плазмы от Солнца

Солнце выбросило облако плазмы вечером 7 декабря, оно добралось до Земли, сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

«Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около 4 часов утра по московскому времени», – цитирует РИА «Новости» сообщение института.

Планета останется в облаке плазмы около суток, пояснили ученые. Вещество повысит радиационную нагрузку на космические средства, это также отразится на колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.

При этом в России полярное сияние от вспышки будет заметно только в самых северных районах, добавили в институте. «Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии около суток, в том числе возможны слабые и умеренные магнитные бури. Область полярных сияний смещена в сторону западного полушария и накроет почти всю северную часть Канады. На территории нашей страны сияния, судя по фактической ситуации, возможно будет наблюдать лишь в наиболее северных географических регионах», – пояснили исследователи.

Ранее глава центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Федорова Вячеслав Буров прокомментировал газете ВЗГЛЯД рост числа солнечных пятен.

Ранее заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин рассказал, что недавняя вспышка на Солнце и дошедшее до Земли облако плазмы не представляют опасности для здоровья людей, но могут сказаться на работе космической техники.