Ученый оценил опасность для людей вспышки на Солнце

Произошедшая на днях вспышка на Солнце и дошедшее до Земли облако плазмы не представляют опасности для здоровья людей, но могут сказаться на работе космической техники, сообщил заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин.

«Это была вспышка небольшая в абсолютном выражении. Другое дело, что таких вспышек довольно давно не было, и на нулевом фоне она выглядит впечатляюще, но вспышка заурядная. Во время вспышки было выброшено большое количество энергичных заряженных частиц, которые достигли земной орбиты. На здоровье это не скажется точно, скорее это критично для спутниковой группировки, поскольку потоки частиц будут довольно существенными», – цитирует РИА «Новости» Кузина.

По его словам, в ближайшие десятилетия, как полагают ученые, большой активности Солнца ждать не стоит. «Мы сейчас находимся или, скорее, приближаемся к минимуму столетнего цикла активности. Начавшийся 11-летний цикл сильно слабее, чем предыдущий. И есть подозрения, что то же самое будет происходить на протяжении еще нескольких циклов», – заявил собеседник.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, с 6 до 9 утра по московскому времени в четверг на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН имени Лебедева Сергей Богачев заявил, что на Солнце произошли две вспышки минимального класса С, через несколько лет ожидаются вспышки в 100 раз сильнее.