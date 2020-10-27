Ученый предупредил о мощных вспышках на Солнце

На Солнце произошли две вспышки минимального класса С, через несколько лет ожидаются вспышки в 100 раз сильнее, заявил главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН имени Лебедева Сергей Богачев.

«Этот год – год начала солнечной активности, 11-летнего роста. То, что постепенно начнутся вспышки, ожидалось. Первый предвестник цикла произошел 29 мая, когда произошли две достаточно крупных вспышки. После этого Солнце успокоилось и сейчас, похоже, второй раз пытается начать расти – начались вспышки. Есть вероятность, что в течение суток произойдет еще ряд вспышек еще большей мощности», – пояснил Богачев РИА «Новости».

На поверхности звезды зарегистрировали две вспышки, одна из них – третья по силе в 2020 году. У Солнца также наблюдается тенденция повышения активности. При этом обе вспышки не достигли рекордных значений, через три-четыре года ожидаются вспышки от 10 до 100 раз мощнее этих. Они произойдут в период основной части солнечного цикла.

«На самом деле, это вспышки крупные на фоне нынешнего года, но не такие, которые выводят из строя технику или влияют на здоровье человека», – заключил ученый.

Напомним, в конце сентября зарегистрировали самую мощную магнитную бурю за весь 2020 год.