В районе Москвы ввели карантин по бешенству

На территории района Сокольники в Москве установили карантин после обнаружения бешенства у домашнего животного, сообщила столичная мэрия. Карантин продлится до 1 февраля.

«В связи с выявлением 30 ноября 2020 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы…установить карантин на территории района Сокольники до 1 февраля 2021 года», – сказано в распоряжении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

На период карантина в Сокольника запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными и вывоз собак и кошек за пределы района, сказано в документе.

В марте в Якутии усыпили около ста собак и кошек с целью предотвращения распространения бешенства.

В прошлом году в Уфе ввели карантин после нападения на жителей бешеного барсука.