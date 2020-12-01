Оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна

Десятки оппозиционных активистов перекрыли центральный проспект Еревана Маштоца с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Никол украл будущее наших детей, Никол должен уйти! Он продал наши земли», – скандируют оппозиционные активисты, передает ТАСС.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент России Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.