Первое в ВТА подразделение беспилотников создали на космодроме Плесецк

Смешанная эскадрилья военно-транспортной авиации из самолетов Ан-26, вертолетов Ми-8 и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан» сформирована на аэродроме космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны.

«На аэродроме Плесецк формирована смешанная авиационная эскадрилья. В ее состав вошли самолеты Ан-26, вертолеты Ми-8 и подразделение беспилотной авиации (беспилотники «Орлан»)», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что подразделение БПЛА впервые вошло в состав военно-транспортной авиации и «будет выполнять задачи по обеспечению запусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк».

С военного космодрома Плесецк выполняются запуски ракет как космического назначения, так и испытательные запуски баллистических ракет. В частности, в ближайшее время с Плесецка планируется выполнить второй запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара».

Ранее второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области был отложен с 28 ноября на несколько дней по техническим причинам.