Испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» отложили

Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области отложен с 28 ноября на несколько дней по техническим причинам, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.

«Пуск перенесен на несколько суток», – сообщил источник РИА «Новости».

Эту информацию подтвердили еще два других источника, один из которых добавил, что причина – техническая, ракету придется возвращать со стартового стола в монтажно-испытательный корпус.

Напомним, в конце декабря 2014 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии первого в истории России испытательного запуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об успешном проведении первого испытательного пуска ракеты-носителя.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

17 ноябре 2020 года Шойгу заявил, что космодром Плесецк с 2025 года сможет совершать до 20 запусков ракет-носителей «Ангара» в год.