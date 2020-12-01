Ростех вдвое повысил летную готовность самолета Як-130

Ресурс двигателя учебно-боевого самолета Як-130 повысили вдвое за счет применения новых материалов и технологий, это позволит дольше поддерживать летную готовность самолетов без капитального ремонта, говорится в сообщении Ростеха.

«В эксплуатации у Минобороны России и иностранных заказчиков находятся более 400 таких агрегатов в составе Як-130. Внедренные улучшения позволили увеличить ресурс текущей модификации двигателя в два раза, а если сравнивать с 2009 годом, когда агрегат начал производиться серийно, – в четыре раза», – передает РИА «Новости» слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.

Увеличение ресурса двигателя, отмечается в сообщении, позволит гораздо дольше поддерживать летную готовность самолетов без капитального ремонта, снизить расходы и уменьшить трудозатраты на обслуживание.

Согласно сообщению, увеличение ресурса затронет как новые двигатели, так и уже находящиеся в эксплуатации, которые будут подвергаться модернизации при поступлении на ремонт. Таким образом, постепенно будут улучшены все двигатели АИ-222-25.

Напомним, в августе 2015 года в ОДК сообщали, что в России наладили производство двигателя АИ-222-25 для учебно-боевого самолета Як-130, ранее примерно половина комплектующих двигателя поставлялась с Украины. При этом было отмечено, на двигатель АИ-222-25 у России и у Украины равные права разработчика.

Як-130 – это двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях, по воздушным и наземным целям.

В августе 2015 года на МАКС-2015 был впервые продемонстрирован модернизированный Як-130, преобразованный в легкий штурмовик.