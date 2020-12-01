Эксперт раскритиковал планы Пентагона приобрести Ми-24 и Ан-2

«Российская или советская техника закупается американцами для обучения личного состава и доработки образцов оружия. Но эффективность такого подхода сомнительна», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал сообщения о заинтересованности Минобороны США в приобретении российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2.

«Эта техника закупается для обучения личного состава США. Вашингтон пытается создать живую модель российской армии, на которой их подразделения будут обкатывать свои умения и навыки. Американцы так поступают достаточно давно», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Также у США есть авиационная техника, которая перекрашивается в наши опознавательные цвета, и зенитные ракетные комплексы, которые им удалось добыть из различных стран», – добавил эксперт.

«В связи с тем, что сейчас отношения между Вашингтоном и Москвой, мягко говоря, напряженные – американцам вряд ли удастся осуществить прямую закупку техники у России. Они, скорее всего, будут обращаться к тем странам, которые покупают нашу технику или эксплуатируют ее. Вертолеты Ми-17 и Ми-24 им удастся найти в странах бывшего «Варшавского договора». С самолетом Ан-2 ситуация гораздо сложнее, потому что он у нас не выпускается», – отметил Леонков.

«Как показывает историческая практика, когда США заполучили наши комплексы ПВО – они четыре раза дорабатывали крылатую ракету «Томагавк». Однако даже последние доработки ни к чему не привели. Например, в апреле 2018 года при стрельбе по окрестностям Дамаска все «Томагавки» были сбиты», – напомнил собеседник. – Потому новые усилия американцев, скорее всего, тоже ни к чему не приведут».

«Нам же некоторые образцы техники США достаются с полей сражений. К примеру, во время войны в Афганистане мы получили американский переносной ЗРК «Стингер». Кроме того, наши советники во время вооруженных конфликтов в разных странах мира изучали подбитую военную технику. Так мы узнали, что множество образцов техники, которая нам казалась непобедимой, была далека от этих представлений», – резюмировал Леонков.

Ранее стало известно, что Минобороны США заинтересовано в приобретении российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 для ознакомления американских инструкторов с их возможностями. Об этом говорится в уведомлении к потенциальному контракту.

«Для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных летных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1 (первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты)», – передает RT текст документа.

Речь в данном контексте идет о вертолете Ми-24 (либо Ми-17), а также о самолете Ан-2. MAWTS-1 – «ведущий центр повышенной летной подготовки Корпуса морской пехоты США», расположенный в штате Аризона (город Юма), уточняется в уведомлении.

Напомним, в начале октября Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг.

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