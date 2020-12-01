Пентагон захотел купить Ми-24 и Ан-2

Минобороны США заинтересовано в приобретении российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 для ознакомления американских инструкторов с их возможностями, говорится в уведомлении к потенциальному контракту.

«Для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных летных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1 (первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты)», – передает RT текст документа.

Речь в данном контексте идет о вертолете Ми-24 (либо Ми-17), а также о самолете Ан-2. MAWTS-1 – «ведущий центр повышенной лётной подготовки Корпуса морской пехоты США», расположенный в штате Аризона (город Юма), уточняется в уведомлении.

Напомним, в начале октября Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг.