Нефть подешевела на неопределенности политики ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно снижаются после новостей о переносе заседаний ОПЕК+.

По состоянию на 7.33 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63%, до 47,58 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,71%, до 45,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Основное внимание инвесторов сосредоточено на заседаниях ОПЕК и ОПЕК+. Ожидалось, что в понедельник с вопросом сохранения или несохранения условий соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник – весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться во вторник, однако, как сообщили источники, оно перенесено на 3 декабря.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 млн баррелей в сутки.

«ОПЕК+ застряла между молотом и наковальней, потому что краткосрочные индикаторы показывают, что спрос в Европе и США слабый, но сильный в Азии», – приводит Bloomberg мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара. Однако при этом он отметил, что несмотря на признаки раскола внутри альянса тот факт, что он отложил встречу на два дня, чтобы разобраться в разногласиях, «это положительный знак».

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