В МВД предложили новый способ идентификации личности сдающего экзамен на права

МВД предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим испытанием для получения прав с помощью видеокамер и аудиозаписи, следует из соответствующего проекта приказа ведомства.

«По команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители», – передает РИА «Новости» текст проекта.

Кроме того, из документа следует, что экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя, отчество (при наличии) и только после этого разрешить испытуемому готовиться к сдаче экзамена.

В действующей редакции регламента указывается, что экзаменатор устанавливает личность кандидата «на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность». Эта норма сохраняется и в новом регламенте.

Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

Ранее МВД предложило закрепить перечень навыков вождения в экзамене на права.