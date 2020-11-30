МВД предложило закрепить перечень навыков вождения в экзамене на права

МВД предлагает отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения, которые должен продемонстрировать кандидат.

Перечень навыков, согласно проекту приказа МВД, предполагается закрепить в одном из приложений к документу. Всего список навыков содержит 19 пунктов. В частности, в перечень включены навыки, которые ранее проверялись на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске, передает РИА «Новости».

Кроме того, по документу, кандидат должен показать умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда, навыки обгона и опережения, перестроения на дороге, имеющей две и более полосы.

Кандидаты в водители автобусов отдельно должны будут продемонстрировать навык останавливать общественный транспорт для безопасной посадки или высадки пассажиров.

Напомним, МВД подготовило новую редакцию регламента проведения экзамена на водительские права, согласно которой практическая часть – вождение – будет проходить только в условиях дорожного движения. Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

Глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что в ходе экзаменов на водительские права по новым правилам упор будут делать на навыки вождения в реальной обстановке.