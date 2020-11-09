ЕС объявил о торговых мерах против США

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9 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение

Российское судостроение показывает все большие успехи Михаил Голенков/РИА Новости
Российское судостроение вышло из самого колоссального кризиса за всю свою историю. По итогам этого года совокупная стоимость крупных судов, построенных на российских верфях, должна оказаться рекордной за три постсоветских десятилетия. Благодаря чему достигнут подобный прорыв и почему импортозамещение в этой отрасли притормаживает? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Трампа обязательно предадут

Трамп получил больше голосов, чем любой другой республиканец в истории White House/Keystone Press Agency
Джо Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры, включая тех, кого Дональд Трамп относил к своим друзьям. Тем не менее президент готов развязать юридическую войну и идти в ней до конца, тем более, что на этом пути уже есть первые успехи, а ресурс, которым он может располагать, внушителен. Беда в том, что Трампа теперь непременно предадут – так будет лучше для страны в целом. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина становится Киргизией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На Зеленского уже сейчас многие смотрят как на несостоявшегося президента. Ни о каком втором сроке не может быть и речи. Команда президента сейчас работает в режиме «день простоять да ночь продержаться». Подробности...

У Трампа, как и у нас, провал с идеологией

Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется дружить с геями, сочувственно улыбаться феминисткам и находить изюминку в исполнении роли Анны Болейн черной актрисой. А придется заострять полемику – или уже сразу сдаваться, чего не хотелось бы. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Инерция страха закончилась, надо создавать новую

Максим Соколов, публицист
При однородном состоянии общества культурные переживания прошлого сохраняются дольше. Но ведь не только пришли иные времена. Еще пришли иные племена, не отягощенные местной историей и местной традицией. Этим племенам страшиться совсем нечего, что мы и видим. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    ЕС объявил о торговых мерах против США

    9 ноября 2020, 17:06

    Текст: Ксения Панькова

    Евросоюз с 10 ноября вводит импортные пошлины в отношении США по делу Boeing, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по торговле.

    «К сожалению, ввиду отсутствия позитивных сигналов, со стороны ЕС позднее сегодня мы введем торговые меры в отношении США по делу «Боинга», которые вступят в силу с 10 ноября», – цитирует ТАСС Домбровскиса.

    Объем пошлин оценивается в 4 млрд долларов.

    Намерение ЕК, которая представляет интересы всего ЕС в ВТО, состоит в том, чтобы опубликовать решение о новых торговых мерах в Официальном журнале ЕС в понедельник вечером, передает РИА «Новости».

    «Оно вступят в силу завтра», – уточнил представитель руководства ЕК.

    Он также сообщил, что ЕК пока не раскрывает детали торговых мер против США по спору в ВТО о Boeing, однако речь идет об аналогичном подходе, который США применили против ЕС в деле по Airbus. Домбровскис добавил, что ЕС будет готов отменить свои новые пошлины на американские товары в рамках спора в ВТО по Boeing, если Соединенные Штаты отменят и свои тарифы, наложенные по спору об Airbus.

    В свою очередь глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что в ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США.

    «Мы намерены со всеми государствами-членами ЕС и США попытаться взять новый старт в торговой политике. ЕС осуществляет торговую политику, поэтому мы поддерживаем ЕК (...) в оценке новых сближений с США и заключении новых соглашений (...) в том числе в области промышленных пошлин», – сказал Альтмайер.

    Он добавил, что целью переговоров будет «дальнейшее снижение пошлин, а не их повышение».

    В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС в отместку за незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона.


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