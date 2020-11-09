ЕС объявил о торговых мерах против США

Евросоюз с 10 ноября вводит импортные пошлины в отношении США по делу Boeing, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по торговле.

«К сожалению, ввиду отсутствия позитивных сигналов, со стороны ЕС позднее сегодня мы введем торговые меры в отношении США по делу «Боинга», которые вступят в силу с 10 ноября», – цитирует ТАСС Домбровскиса.

Объем пошлин оценивается в 4 млрд долларов.

Намерение ЕК, которая представляет интересы всего ЕС в ВТО, состоит в том, чтобы опубликовать решение о новых торговых мерах в Официальном журнале ЕС в понедельник вечером, передает РИА «Новости».

«Оно вступят в силу завтра», – уточнил представитель руководства ЕК.

Он также сообщил, что ЕК пока не раскрывает детали торговых мер против США по спору в ВТО о Boeing, однако речь идет об аналогичном подходе, который США применили против ЕС в деле по Airbus. Домбровскис добавил, что ЕС будет готов отменить свои новые пошлины на американские товары в рамках спора в ВТО по Boeing, если Соединенные Штаты отменят и свои тарифы, наложенные по спору об Airbus.

В свою очередь глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что в ЕС готовы взять новый старт в торговых и таможенных отношениях с США.

«Мы намерены со всеми государствами-членами ЕС и США попытаться взять новый старт в торговой политике. ЕС осуществляет торговую политику, поэтому мы поддерживаем ЕК (...) в оценке новых сближений с США и заключении новых соглашений (...) в том числе в области промышленных пошлин», – сказал Альтмайер.

Он добавил, что целью переговоров будет «дальнейшее снижение пошлин, а не их повышение».

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС в отместку за незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона.