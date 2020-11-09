Выжившая в бойне в екатеринбургской квартире рассказала подробности трагедии

Девушка, не получившая ранений при стрельбе в квартире в Екатеринбурге, рассказала «Четвертому каналу» об обстоятельствах, предшествовавших массовому убийству.

По словам 16-летней Марии, ее подруга Полина в Сети увидела объявление от фейкового аккаунта Дмитрия Захарова, который приглашал «просто компанию создать», передает Ura.ru.

Захаров вместе с друзьями встретился с тремя девушками у ТРК «Радуга Парк», откуда забрал их. «[Дмитрий] заходит с этим автоматом, «Сайгой» и начинает с фразы: «Давайте поиграем». Выстреливает в Полину, затем в своего друга Антона. И Антон падает на меня, прикрывая тем самым. И он, видимо подумал, что застрелил нас обоих. На меня упал Антон и фонтан крови и мозгов полетел на меня. Я вся лежала в крови, в мозгах», – поделилась девушка. Мария добавила, что Захаров после ушел на кухню, были слышны еще два выстрела, а затем и третий.

Мария утверждает, что при них в компании никто не пил, о своем возрасте девушки новым знакомым не говорили, но они и не спрашивали. По словам выжившей, Захаров любил играть в «Доту», а про свою работу не рассказывал.

Напомним, по факту убийства четырех человек из огнестрельного оружия в квартире Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье («Убийство двух и более лиц»). По предварительным данным ГУ МВД, во время домашней вечеринки 34-летний хозяин квартиры застрелил троих гостей и покончил с собой. В квартире после трагедии нашли живыми двух девушек 16 и 17 лет.