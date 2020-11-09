Путин заявил о ликвидации очага международного терроризма в Сирии

Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, работа России совместно с Ираном и Турцией по урегулированию ситуации в республике показывает свою эффективность, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, Москва прилагает активные усилия к урегулированию в Сирии, восстановлению суверенитета страны и ее независимости, сообщается на сайте Кремля.

«В этой связи нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован», – заметил российский лидер.

По словам Путина, в Сирии «заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций».

Также глава государства отметил, что важное значение имеет постконфликтное восстановление Сирии: в частности, возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

По словам Путина, за пределами Сирии находятся более 6,5 млн беженцев, большинство из них трудоспособные граждане, «которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны».

«Кроме того, их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего соседей Сирии. Поскольку нагрузка на них достаточно серьезная, они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев», – добавил президент.

При этом он подчеркнул, что возвращение сирийцев домой должно идти естественным путем, без принуждения.

«Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о предпринимаемых вами, господин президент, руководством Сирии шагах по налаживанию мирной жизни», – добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в зоне карабахского конфликта и предметно рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении.