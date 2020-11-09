Дерипаска сказал, какие выводы из выборов в США может сделать Россия

Годы президентства Дональда Трампа были худшими в российско-американских отношениях, поэтому России не стоит жалеть его, однако необходимо сделать выводы из прошедшей в Штатах избирательной кампании, считает миллиардер Олег Дерипаска.

«Трамп уже закончил свою политическую карьеру. И, скорее всего, демократы будут добивать его медленно в уголовных преследованиях. И нам не стоит никого жалеть. Прошедшие четыре года были худшими с точки зрения взаимоотношений России и США», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, по словам олигарха, американцам необходимо обратить внимание на проблемы в своей избирательной системе. «Но вот американским головастикам стоит задуматься, как починить свою избирательную систему, чтобы в будущем избежать такого мухлежа с голосами, отправляемыми неизвестно кем и когда по почте. Поговаривают, что демократам удалось вкинуть в этой выборной карусели несколько миллионов нелегальных голосов. Для нас хорошая возможность учесть такие корректировки», – подчеркнул Дерипаска.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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