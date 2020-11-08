Аббас поздравил Байдена с «победой»

Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.

Аббас выразил надежду на сотрудничество с Байденом и его администрацией в вопросах укрепления палестино-американских отношений и достижения свободы, независимости, справедливости и достоинства палестинского народа, передает агентство WAFA.

Ранее с победой на американских президентских выборах Байдена поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также с поздравлениями поспешили президент Украины Владимир Зеленский и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.



Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

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