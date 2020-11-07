Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал персональные санкции Евросоюза против себя, заявив, что «не парится по этому поводу».

«Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями – жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди», – цитирует президента Sputnik Белоруссия.

В пятницу ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.

Позже стало известно, что в случае введением Белоруссии ответных санкций к ним присоединится Россия.