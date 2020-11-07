Глава МВД Колокольцев высказался о деле Ефремова

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в деле осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова восторжествовала истина.

«Я себя поймал на мысли, что наше население увидит, как тяжело, тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности», – заявил Колокольцев в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он добавил, что другого варианта развития событий, кроме того, который произошел, не могло быть. «Истина восторжествовала, и виновный понес заслуженное наказание», – подчеркнул министр.

Напомним, осужденный артист Михаил Ефремов этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.