Пушков поспорил с Познером о перспективах раскола США

«Ни по географическим, ни по политическим, ни по социальным критериям не существует перспективы раскола США на два государства. Общественно-политический раскол проходит внутри каждого штата», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на позицию журналиста Владимира Познера, который сравнил нынешнюю ситуацию в США со временами гражданской войны.

«Сравнивать ситуацию середины XIX века и начала XXI, на мой взгляд, неправомерно, потому что тогда в Соединенных Штатах было четкое территориальное деление на Южные и Северные Штаты. Первые выступали за сохранение рабства, они отделились и создали конфедерацию, а вторые – за отмену рабства. Таким образом, это стало основой для гражданской войны, то есть было два противостоящих друг другу социально-политических лагеря», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, у каждого лагеря была своя цель, проект развития и идеология, которые кардинально отличались друг от друга, что и стало основой для вооруженного противостояния. «Сейчас не существует возможности раскола Соединенных Штатов на два государства. Если вы географически посмотрите на карту голосования за Трампа и за Байдена, то увидите, что за демократа прежде всего проголосовал запад США – прежде всего Калифорния, и восток во главе с Нью-Йорком, плюс несколько штатов, примыкающих к Великим озерам – вот самые либеральные части США», – подчеркнул собеседник.

Тогда как за Трампа – большая часть избирателей центра и юга страны, настроенных намного более консервативно. Соответственно, государство не может расколоться по географическому принципу, поскольку «нет четкого географического деления, не говоря уже о том, что водораздел проходит и внутри многих штатов, где Трамп и Байден идут на выборах ноздря в ноздрю». «То есть раскол внутри самих штатов воспроизводит общенациональный политический раскол, но стать основой для разделения страны на два государства он никак не может, потому что этому противоречит география раскола», – пояснил политик.

Что касается подсчета голосов и преимущества Байдена над Трампом, то председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ назвал странным тенденцию, при которой действующий президент начал уступать сопернику в тех штатах, где изначально уверенно лидировал. Результаты стали меняться после начала подсчета голосов, отданных американцами по почте.

«Здесь можно предположить, что речь идет о неких избирательных технологиях, граничащих с махинациями. Но мы не видим пока ни одного признака надвигающегося гражданского конфликта. Да, люди недовольны и собираются на импровизированные митинги. Да, многие сторонники Трампа поддерживают его призыв прекратить пересчет голосов. Но где признаки гражданского конфликта, так называемой гражданской войны, которая только и может стать основой для разделения страны на два государства? Таких признаков нет», – считает сенатор.

Пушков прогнозирует, что, если республиканцы не предъявят в ближайшие дни конкретные доказательства махинаций с голосами, в итоге сторонники Дональда Трампа примут победу Джозефа Байдена. «Они будут недовольны ею, будут критиковать систему подсчета голосов, говорить о фальсификациях и подлогах, начнут выдвигать обвинения в том, что эта победа была украдена у Трампа. Но они не противопоставят этому единую волю и единый порыв, который может привести к гражданскому конфликту такого масштаба, чтобы встал вопрос о единстве страны», – уверен сенатор.

Собеседник добавил, что, вместе с тем, можно говорить лишь об углублении разделения американского общества на два политических стана. «Существуют две модели американского общества: классическая традиционалистская и альтернативно-либеральная. Байден является носителем либеральной модели, а Трамп – консервативной. Две эти модели сталкиваются, но в рамках одного государства. В обществе есть серьезный раскол, но ничто сейчас не ставит под сомнение единство Соединенных Штатов Америки как государства», – подытожил Алексей Пушков.

На этой неделе журналист Владимир Познер выразил мнение, что американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал действующий президент США Дональд Трамп. После этого в углублении общественной напряженности сыграли свою роль пандемия коронавируса и беспорядки на расовой почве, прокатившиеся по американским городам.

«Может быть впервые более чем за 160 лет мы такое видим. Когда была гражданская война в США с 1861 по 1865 год, несколько штатов вышли из состава Соединенных Штатов Америки и образовали так называемые Конфедеративные Штаты Америки, то есть другое государство. И когда пошла война между двумя государствами, которые когда-то были Соединенными Штатами, а стали разъединенными штатами, это был глубочайший раскол общества. И с тех пор такого раскола не было. Даже похожего ничего не было. А то, что происходит сейчас, похоже. Хотя они, конечно, не расколются на два государства», – сказал Познер в интервью Россотрудничеству.