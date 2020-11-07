Пушков поспорил с Познером о перспективах раскола США

Взгляд
7 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 15:42  |  vz.ru
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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

Год назад Тачи радушно принимал старушку Олбрайт у себя в Приштине Valdrin Xhemaj/EPA/ТАСС
В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На Украине новый государственный переворот

Павел Волков, публицист
Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением. Подробности...

Давайте позовем Трампа в Россию

Сергей Лукьяненко, писатель
У США ведь в чём сила? Нет, братцы, не в авианосцах и не в долларах. В грёзах, в иллюзиях, в том, что весь мир смотрит голливудское кино и мечтает жить в Америке. А если посмотреть русское кино, то хочется уйти в запой пожизненно. Подробности...

Жванецкому было непросто пережить умершую Одессу

Антон Крылов, журналист
Сложно сказать, когда родилась Небесная Одесса и кто из отцов-основателей сделал больше для того, чтобы этот приморский город настолько сильно выделялся на фоне соседей и других советских городов-миллионников. Но мы отлично знаем дату смерти Небесной Одессы. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Пушков поспорил с Познером о перспективах раскола США

       7 ноября 2020, 15:05
    Фото: flickr.com/photos/
    sf_press
    Текст: Андрей Резчиков

    «Ни по географическим, ни по политическим, ни по социальным критериям не существует перспективы раскола США на два государства. Общественно-политический раскол проходит внутри каждого штата», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на позицию журналиста Владимира Познера, который сравнил нынешнюю ситуацию в США со временами гражданской войны.

    «Сравнивать ситуацию середины XIX века и начала XXI, на мой взгляд, неправомерно, потому что тогда в Соединенных Штатах было четкое территориальное деление на Южные и Северные Штаты. Первые выступали за сохранение рабства, они отделились и создали конфедерацию, а вторые – за отмену рабства. Таким образом, это стало основой для гражданской войны, то есть было два противостоящих друг другу социально-политических лагеря», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    По словам сенатора, у каждого лагеря была своя цель, проект развития и идеология, которые кардинально отличались друг от друга, что и стало основой для вооруженного противостояния. «Сейчас не существует возможности раскола Соединенных Штатов на два государства. Если вы географически посмотрите на карту голосования за Трампа и за Байдена, то увидите, что за демократа прежде всего проголосовал запад США – прежде всего Калифорния, и восток во главе с Нью-Йорком, плюс несколько штатов, примыкающих к Великим озерам – вот самые либеральные части США», – подчеркнул собеседник.

    Тогда как за Трампа – большая часть избирателей центра и юга страны, настроенных намного более консервативно. Соответственно, государство не может расколоться по географическому принципу, поскольку «нет четкого географического деления, не говоря уже о том, что водораздел проходит и внутри многих штатов, где Трамп и Байден идут на выборах ноздря в ноздрю». «То есть раскол внутри самих штатов воспроизводит общенациональный политический раскол, но стать основой для разделения страны на два государства он никак не может, потому что этому противоречит география раскола», – пояснил политик.

    Что касается подсчета голосов и преимущества Байдена над Трампом, то председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ назвал странным тенденцию, при которой действующий президент начал уступать сопернику в тех штатах, где изначально уверенно лидировал. Результаты стали меняться после начала подсчета голосов, отданных американцами по почте.

    «Здесь можно предположить, что речь идет о неких избирательных технологиях, граничащих с махинациями. Но мы не видим пока ни одного признака надвигающегося гражданского конфликта. Да, люди недовольны и собираются на импровизированные митинги. Да, многие сторонники Трампа поддерживают его призыв прекратить пересчет голосов. Но где признаки гражданского конфликта, так называемой гражданской войны, которая только и может стать основой для разделения страны на два государства? Таких признаков нет», – считает сенатор.

    Пушков прогнозирует, что, если республиканцы не предъявят в ближайшие дни конкретные доказательства махинаций с голосами, в итоге сторонники Дональда Трампа примут победу Джозефа Байдена. «Они будут недовольны ею, будут критиковать систему подсчета голосов, говорить о фальсификациях и подлогах, начнут выдвигать обвинения в том, что эта победа была украдена у Трампа. Но они не противопоставят этому единую волю и единый порыв, который может привести к гражданскому конфликту такого масштаба, чтобы встал вопрос о единстве страны», – уверен сенатор.

    Собеседник добавил, что, вместе с тем, можно говорить лишь об углублении разделения американского общества на два политических стана. «Существуют две модели американского общества: классическая традиционалистская и альтернативно-либеральная. Байден является носителем либеральной модели, а Трамп – консервативной. Две эти модели сталкиваются, но в рамках одного государства. В обществе есть серьезный раскол, но ничто сейчас не ставит под сомнение единство Соединенных Штатов Америки как государства», – подытожил Алексей Пушков.

    На этой неделе журналист Владимир Познер выразил мнение, что американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал действующий президент США Дональд Трамп. После этого в углублении общественной напряженности сыграли свою роль пандемия коронавируса и беспорядки на расовой почве, прокатившиеся по американским городам.

    «Может быть впервые более чем за 160 лет мы такое видим. Когда была гражданская война в США с 1861 по 1865 год, несколько штатов вышли из состава Соединенных Штатов Америки и образовали так называемые Конфедеративные Штаты Америки, то есть другое государство. И когда пошла война между двумя государствами, которые когда-то были Соединенными Штатами, а стали разъединенными штатами, это был глубочайший раскол общества. И с тех пор такого раскола не было. Даже похожего ничего не было. А то, что происходит сейчас, похоже. Хотя они, конечно, не расколются на два государства», – сказал Познер в интервью Россотрудничеству.


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