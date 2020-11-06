Вирусолог заявил, что Россия близка к пику заболеваемости COVID-19

Россия не далека от пика по заболеваемости COVID-19, после выхода на плато число случаев коронавируса за сутки будет держаться на высоком уровне, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что мы не далеки от пика и выхода на плато. После чего на довольно высоком уровне будем оставаться», – цитирует РИА «Новости» Альтштейна.

По его словам, уровень будет зависеть от соблюдения правил профилактики коронавируса. «Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается и, даже прекратившись, он пойдет на высоком уровне», – добавил он.

На прошлой неделе директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев не исключил, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако отметил, что возможная стабильность достаточно хрупкая.

За минувшие сутки в России выявили рекордные 20 тыс. 582 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 253, Санкт-Петербурге – 1 тыс. 171, Московской области – 605.