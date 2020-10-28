Вирусолог не исключил выход России на плато по коронавирусу

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев не исключил, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако отметил, что возможная стабильность достаточно хрупкая.

«Во всех регионах ситуация разная. Где-то, по крайней мере, мы можем на это (выход на плато) надеяться. Но опыт показывает, что ситуация может продолжить ухудшаться. То есть, не исключено, что это плато, но полной уверенности сейчас быть не может», – передает РИА «Новости» сслова Лукашева.

Вирусолог также призывает понимать, что сохранение показателей суточного прироста на более или менее одном уровне достигнуто «только благодаря тем мероприятиям, которые проводятся».

«При их ослаблении возможен дальнейший рост. Поэтому, скорее всего, при поддержании текущего уровня мероприятий ситуация действительно в ближайшее время стабилизируется. Но это стабильность достаточно хрупкая», – добавил Лукашев.

Он добавил, что большинство москвичей встретятся с коронавирусом до Нового года.

«Количество людей, которые могут столкнуться с вирусом, конечно. И в Москве большая часть людей уже до Нового года встретится с вирусом, если уже не встретилась», – сказал Лукашев.

В других регионах, по словам эксперта, ситуация разная.

«В регионах может различаться не только заболеваемость, но и качество статистики. Поэтому делать какой-то унифицированный прогноз для всей страны сложно», – отметил Лукашев.

В понедельник вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн допустил, что Россия вышла на плато по COVID-19, однако до Нового года цифры заметно не снизятся.

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