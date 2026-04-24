Задержанный рассказал о нападении на врачей в Махачкале

Tекст: Антон Антонов

«Нанес ножевые ранения хирургу. Жизни лишать не хотел, нет, я его ранил ножом, убивать его не хотел», – приводит слова нападавшего РИА «Новости».

В идео допроса опубликовала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«Я хотел к этому хирургу попасть именно и зашел в кабинет, он кушал. Нанес ему ножевые ранения в живот, шею, а второй мне не нужен был, но он начал, бросился на меня, и я на автомате и его [ранил]», – сказал задержанный в ходе допроса.

Причиной агрессии стал визит матери задержанного в больницу месяц назад из-за болей в почках. Женщине требовалась помощь терапевта, однако сын ошибочно воспринял отсутствие хирургического вмешательства как пренебрежение со стороны врачей, пояснила Гариева. Злоумышленник решился на конфликт сразу после того, как узнал об этой ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали напавшего на медицинский персонал мужчину в Махачкале. Он признался в употреблении наркотиков.

