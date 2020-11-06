Ереван заявил об обстреле Степанакерта кассетными бомбами

Азербайджанские вооруженные силы в пятницу начали обстреливать столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) кассетными бомбами, сообщили в Едином армянском информационном центре при кабмине Армении со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям НКР.

«Степанакерт обстреливается кассетными бомбами. Враг целится именно по городу – по жилым домам, гражданской и общественной инфраструктуре», – передает ТАСС сообщение центра.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.