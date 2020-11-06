Экс-футболист Широков попросил рассмотреть его дело в особом порядке

Защита экс-футболиста сборной России Романа Широкова попросила рассматривать уголовное дело об избиении арбитра Никиты Данченкова в особом порядке, сообщил адвокат футболиста Вадим Лялин.

«Особый порядок мы уже заявили», – передает ТАСС слова Лялина, отметившего, что защита уже подтвердила свою позицию у прокурора.

По словам адвоката, ему не известно, что прокуратура уже утвердила обвинительный акт по делу. «Нас для получения обвинительного акта не приглашали», – сказал защитник.

10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ» футболист Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова, после того как тот показал ему красную карточку за брань. СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлению Данченкова. Сам Широков извинялся перед арбитром.

Напомним, в четверг прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра.