Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении футболиста Широкова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений)… Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – передает ее слова РИА «Новости».

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на два года.

Напомним, 10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ» футболист Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова, после того как тот показал ему красную карточку за брань. СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлению Данченкова. Сам Широков извинялся перед арбитром.